На Одещині судитимуть військового, який до смерті побив співслужбовця у казармі

В Одеській області військового судитимуть за вбивство співслужбовця.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

До суду направлено обвинувальний акт стосовно колишнього військовослужбовця 59-ї окремої мотопіхотної бригади за фактами умисного вбивства та примушування свідка до давання завідомо неправдивих показань (ч. 1 ст. 115, ст. 386 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, 15 січня цього року під час розпивання спиртних напоїв у приміщенні казарми між військовослужбовцями батальйону сталася бійка, в ході якої один із них побив свого співслужбовця.

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18 січня від отриманих тілесних ушкоджень постраждалий помер у реанімації Військово-медичного клінічного центру Південного регіону.

Підозрюваний, шляхом тиску і погроз двом іншим військовослужбовцям, які стали очевидцями події, намагався приховати злочин та інсценувати його обставини як нещасний випадок. Однак ці військовослужбовці надали правдиві свідчення.

Як повідомляв Укрінформ, 28 травня на Харківщині засудили до 15 років двох військовослужбовців за жорстоке вбивство співслужбовця.