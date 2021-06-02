«Нема за що жити»: в окупованому Алчевську люди вийшли на протест

Люди з окупованого Алчевська у своєму відеозверненні заявляють, що вони 5 місяців не отримують зарплату на Алчевському металургійному комбінаті.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це йдеться у відеозверненні, викладеному на Youtube-каналі.

Працівники Алчевського металургійного комбінату заявляють про те, що на підприємстві їм не виплачується заробітна плата і її борг накопичився вже за 5 місяців. Учасники акції протесту вийшли на вулицю, не дивлячись на дощ, і висловили своє ставлення до подій на комбінаті.

«Ми, жителі Алчевська, просимо допомоги і вже просили допомоги у всіх, у кого можна. Наша активгрупа багатьом писала листи, але на наші листи немає жодної відповіді ні від одного представника ні Російської Федерації, ні «Луганської народної республіки», ніхто нам не відповідає. Просто відмовилися від працівників комбінату, нібито цих 10 тисяч людей немає», - говорить один з працівників метпідприємства.

Мітингувальники підкреслили, що вони вийшли на вулицю з протестом через безвихідь, з доброї волі і ніхто не проплачував їхню акцію.

«Відразу зрозумійте, будь ласка, що це ніякий не проплачений там мітинг, як будуть говорити в соцмережах, що цілком передбачувано. Це зібралися люди, незважаючи на негоду, для того, щоб поділитися з усіма тією ситуацією, яка зараз твориться на нашому підприємстві - за 5 місяців людям не заплатили заробітну плату... Загалом, одним словом можна сказати, що у нас тут відбувається справжнісінький геноцид. Геноцид нашого народу», - заявив ще один мітингувальник.

Люди розповіли, що їм нема за що жити, нема за що лікуватися, а якщо хтось потрапляє в лікарню з тим же коронавірусом, де «потрібні шалені суми, то у них грошей просто немає».

«Начальство наше не реагує на наші заяви і не виходить на контакт... Працівники комбінату в розпачі, вони не знають, що робити, як харчуватися, як одягати дітей. Почалося літо, дітей треба оздоровлювати, але немає коштів», - заявляють працівники комбінату.

Вони пояснюють, що при цьому необхідно оплачувати комунальні платежі, які продовжують рости в «республіці», і багато хто не чекають виплати боргів із зарплати і в розпачі їдуть на заробітки в інші країни, де тільки можуть знайти роботу.

«Багато вже повиїжджали на заробітки, їдуть за довгим рублем, і просто псують собі здоров'я в нестерпних умовах у Російській Федерації. Люди їдуть працювати в Росію, а також до Польщі, в Україну за заробітками. Вони кидають свої будинки, свої сім'ї, у багатьох хворі батьки, хворі родичі, але нічим допомагати. Заробити в місті ніде. І до того ж підвищуються комунальні послуги, люди їх не можуть оплатити, до них приходять і відрізають воду, світло, газ за несплату. Але, тому що не платять зарплату, у людей безвихідь», - розповідає в відеозверненні один з працівників меткомбінату.

Коментуючи це відеозвернення, представник окремих районів Донецької області України в ТКГ, журналіст Денис Казанський нагадав, що люди на окупованій території до останнього моменту не наважувалися протестувати, тому що боялися репресій з боку бойовиків.

«Тому що будь-яка людина, яка в ОРДЛО відкрито висловлює невдоволення, відразу ж оголошується агентом СБУ, українським агентом і його відправляють «на підвал». Саме так у минулому році поводилися з шахтарями, що страйкували. Але тепер ситуація стала вже настільки розпачливою, а становище людей настільки безвихідним, що люди зважилися на крайні заходи і вийшли на акцію протесту на свій страх і ризик», - заявив Казанський.

Як повідомляли ЗМІ, майже до пів мільярда рублів (це близько 200 мільйонів гривень) збільшився борг перед працівниками Алчевського металургійного комбінату, який знаходиться на окупованій території. Люди страйкують і просять вплинути на ситуацію за допомогою переговорів у Тристоронній контактній групі.