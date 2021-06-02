Поновлення авіарейсу Київ-Ужгород: пасажири поділилися враженнями

Пасажири, які прилетіли першим авіарейсом Київ-Ужгород, раді відновленню авіасполученню із Закарпаттям, люди відзначають комфортний графік регулярних рейсів та цінову політику авіаквитків.

Як передає кореспондент Укрінформу, на першому рейсі, який прилетів із Києва до Ужгорода сьогодні, об 11.20, перебувало 47 пасажирів (при загальній місткості літака 72 посадкових місця).

Переважна більшість — це кияни, що приїхали у справах та з метою відпочинку. Майже усі планують повертатися зворотнім рейсом на Київ у п'ятницю.

Як відзначила Анджела Бабаджанова, директор із персоналу приватної компанії, вона в Ужгороді — у справах. Жінка каже, що відтепер бізнес-відрядження на Закарпаття — це про комфорт та зручність, адже раніше в регіон треба було добиратися потягом понад 14 годин.

Зі свого боку Віктор Лещинський, який прилетів в Ужгород для відпочинку, відзначив, що тепер туристи зможуть більше та з комфортом відкривати для себе цей регіон.

Киянка Тетяна Погодіна розповіла, що прилетіла першим рейсом додому до рідних — вона родом із Мукачева, довгий час вже живе у Києві.

“Раніше це була довга дорога — на авто або потягом, тепер 2 години льоту. Це значна економія часу і відносно невеликі витрати: я купувала квиток на рейс заздалегідь, він коштував 1118 гривень. Ціна на квиток у потязі стартує від 600 гривень. Тепер приїжджатиму додому частіше”, - каже жінка.

Як повідомлялося, сьогодні в міжнародному аеропорту "Ужгород" сів перший за довгий час літак із Києва, в регіоні відновлено регулярне авіасполучення зі столицею. Здійснюватиме перельоти до Ужгорода авіакомпанія Windrose тричі на тиждень: у понеділок, середу і п'ятницю. Виліт із Києва о 9.30 год, в Ужгород літак прибуватиме об 11.30 год. Виліт із Ужгорода о 12.20, в Київ літак прибуватиме о 14.10 год.

Тривалість перельоту – 1 год. 50 хв.

Досі аеропорт не працював - із 2016 року - через закінчення міжурядової угоди зі Словаччиною про спільне керування повітряним простором. За цей час аеропорт відновлював регулярну роботу лише на півроку в 2019-му. Угоду зі Словаччиною Україна підписала у вересні 2020 року, вона набуває чинності з 5 червня, але інструментальний супровід польотів запрацює з 9 вересня — передбачається, що тоді буде забезпечена інструментальна посадка літаків за аеронавігаційними приладами з боку Словаччини. Наразі літаки курсуватимуть за правилами візуальних польотів.

Особливістю міжнародного аеропорту “Ужгород” є те, що для зльоту і приземлення літаків доводиться залітати в повітряний простір Словаччини. Міжурядова угода визначає умови використання цієї частини повітряного простору.