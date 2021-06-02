У Коломийській райлікарні встановили кріогенний газифікатор для лікування COVID-хворих

У Коломийській центральній районній лікарні встановили кріогенний газифікатор для лікування хворих на COVID-19.

Про це повідомив міський голова Богдан Станіславський у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«У Коломийській ЦРЛ запрацював кріогенний газифікатор... Це дороге обладнання, яке перетворює рідкий кисень, (а саме таким його транспортують і зберігають) у газоподібний. Таким киснем буквально лікують людей, які мають тяжкий перебіг коронавірусної хвороби», - зазначив Станіславський, додавши, що заклад отримав обладнання у подарунок від благодійників.

За інформацією міського голови, раніше Коломийська ЦРЛ не мала змоги придбати газифікатор, тому орендувала обладнання у Львівського хімічного заводу.

«Орендований газифікатор далеко не новий, до того ж його місткість становить 3 тонни. Такий об'єм кисню Коломийська ЦРЛ на піку епідемії використовувала щодня. Це означає, що обладнання працювало на межі можливостей і через високі навантаження в будь-який момент могло вийти з ладу», - зазначив міський голова.

Він додав, що нове обладнання дає змогу Коломийській ЦРЛ зберігати 8 т кисню, що удвічі більше, ніж було раніше.

В Івано-Франківській області за минулу добу лабораторно підтверджено 53 випадки зараження коронавірусом.

Як повідомлялося, в Україні минулої доби зафіксовано 2205 випадків захворювання на COVID-19, а загалом від початку пандемії їх виявлено 2 206 836.

Фото: Богдан Станіславський / Фейсбук