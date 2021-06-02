Уночі погіршиться погода - п’ять областей накриють сильні зливи

Сьогодні вночі у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Харківській та Луганській областях очікуються значні дощі.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє ДСНС.

"Увага! Попередження про погіршення погодних умов. За даними УкрГідрометцентру, 3 червня вночі в Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Харківській та Луганській областях значні дощі", - ідеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, синоптики пепередили про значні дощі, град та шквали 2 червня у східних, центральних та південних областях.