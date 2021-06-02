На Херсонщині зіткнулися п’ять авто – постраждали шестеро дітей

На Херсонщині у результаті зіткнення 5 автівок госпіталізовано жінку та двох дітей, загалом після ДТП медичну допомогу надали 6 дітям.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє поліція Херсонської області.

«Вчора, першого червня, близько 18:00 в «Єдиний центр 102» поліції Херсонщини надійшло повідомлення про масштабну дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі «Олешки - Гола Пристань - Скадовськ», де сталося зіткнення 5-ти автомобілів. Наразі в медичних закладах з тілесними ушкодженнями перебувають доросла жінка та двоє дітей. Одна дитина знаходиться в реанімаційному відділенні в непритомному стані», - йдеться у повідомленні.

Дорожньо-транспортна пригода сталася приблизно на 15 км автодороги неподалік садового товариства «Бригантина». На місці пригоди поліцейські встановили, що 71-річний водій автомобіля Volkswagen Passat, здійснюючи маневр повороту ліворуч, не надав перевагу в русі автомобілю Infiniti QX-50, який рухався назустріч. У результаті між автомобілями сталося дотикове зіткнення, після чого Infiniti неконтрольовано виїхав на зустрічну для нього смугу руху, де відбулося його зіткнення з автомобілями Skoda Octavia, Kia Cerato та Mazda CX-5.

Як повідомив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Дмитро Думанський, в результаті дорожньо-транспортної пригоди медична допомога була надана 8 особам, з яких 6 – діти. Найменшій дівчинці немає ще й року. Найбільше постраждали двоє пасажирів автомобіля Kia Cerato: 8-річний хлопець, який з травмою голови був поміщений в реанімаційне відділення дитячої обласної лікарні до проведення повного обстеження, та його 56-річна бабуся, яку госпіталізували в лікарню з переломом ключиці. Інші учасники ДТП отримали незначні забої.

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Попередня правова кваліфікація події – ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України. Візуально усі водії транспортних засобів були тверезі. Проте кожен із них здав аналізи на встановлення вмісту алкоголю в крові.

Фото: Нацполіція