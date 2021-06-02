На Київщині збудували та реконструювали 7 шкіл

У Київській області завдяки програмі Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво», за якою минулого року в регіоні збудували та реконструювали сім шкіл, 3 160 учнів отримали покращені умови навчання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

До того ж, упродовж 2020 року в області збудували та реконструювали шість дитсадків, що допомогло створити 525 нових місць у садочках і поліпшити умови навчання для 288-ми дошкільнят.

«Разом із командою облдержадміністрації ми будуємо нові дитячі садки, щоб маленькі жителі Київщини з найменшого віку могли зростати в безпечних і сучасних умовах. Ми оновлюємо наші школи та забезпечуємо їх мультимедійним обладнанням, щоб наші учні мали доступ до всіх новітніх технологій. У рамках програми «Велике будівництво» ми робимо це комплексно та паралельно на низці об’єктів. Усе це задля того, щоб діти мали всі передумови для якісного та повноцінного розвитку», – заявив голова Київської ОДА Василь Володін.

За його словами, у 2021 році розвиток освітньої інфраструктури у Київській області продовжується. На даний момент тривають роботи з покращення умов у п’яти школах і шести садочках. На двох об’єктах, які реалізуються на Київщині, ступінь готовності вже перевищує 50%: йдеться про реконструкцію опорного навчального закладу Красятицьке НВО в смт Красятичі Поліської територіальної громади та будівництво дитячого садка на 75 місць в с. Синяк Вишгородського району.

«У результаті будемо мати 140 нових місць у садочках і поліпшення умов навчання для 510 дошкільнят, а в новозбудованих школах навчатимуться 1 540 учнів», – зазначив Володін.

Як повідомляв Укрінформ, раніше заступник голови Офісу Президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко розповів, що протягом 2021 року за президентською програмою побудують та оновлять 95 шкіл і 70 садочків у різних регіонах країни.