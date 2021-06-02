Харківська «швидка» перемогла в танцювальному флешмобі медиків

Команда Харківського центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф перемогла у конкурсі-флешмобі українських «швидких».

Про це у Фейсбуку повідомляє Всеукраїнська рада реанімації та екстреної медичної допомоги, передає Укрінформ.

За результатами голосування в соцмережах, найбільшу підтримку – 33% голосів – здобула команда Харківщини, 2-ге місце посіли медики Черкаської області (30%), 3-тє – Києва (23%).

Харківські медики записали своє відео в центрі міста, станцювавши під хіт Stayin 'Alive («Залишитися живим») британського попгурту Bee Gees.

«Медики показали справжню єдність, колективний дух та завзятість у підтримці колег. Метою флешмобу в першу чергу було згуртувати колективи ЕМД, показати інший, творчий і неформальний бік наших спеціалістів, привернути увагу громадськості до професії медиків екстреної допомоги», - зазначається у повідомленні. Всеукраїнської ради реанімації та екстреної медичної допомоги.

Подібні творчі ініціативи, як додали в раді, є профілактикою проявів «професійного вигорання».

Командам-переможцям пообіцяли призи на вибір - телевізор, ноутбук чи кавомашину.