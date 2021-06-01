На Закарпатті небезпечні відходи утилізує лише одне підприємство

На Закарпатті небезпечні відходи утилізує тільки одне підприємство, що працює в Ужгороді

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив його власник Віктор Вудмаска.

За його словами, працює підприємство в Ужгороді. Розташоване воно в промзоні на одній із околиць міста. Починав підприємець із власне збирання, зберігання та передачі небезпечних відходів на утилізацію іншим підприємствам в Україні. Із 2014 року почав утилізувати сам.

“Наше обладнання — це своєрідне ноу-хау. Це — газогенераторна піч, яка працює в температурному режимі від 1100 до 1500 градусів (при ньому алюміній, зокрема, руйнується на молекулярному рівні, не лишається навіть золи). Унікальність печі в тому, що для її роботи не потрібно додаткового палива, вона працює за принципом: відходи палять відходи. Знаю колег у Львові —так от вони спалюють свої відходи солярою, хтось користується газом тощо. І є ще один нюанс, який надає нам перевагу: наша піч може працювати безперервно, тому що маємо налагоджене автоматичне золовидалення. Відтак піч не треба зупиняти, аби її вичистити, а потім знову нарощувати потужність,” - розповів Віктор Вудмаска.

Своє підприємство власник називає утилізаційним комплексом, каже, що це не сміттєспалювальний завод - хоча тут і спалюють непотріб, але не працюють із твердими побутовими відходами. Переробляють тільки ті, що вважаються небезпечними та виробничими.

За день тут спалюють максимально до 25 тонн сміття. Підприємство може утворити від 2 до 4 гігакалорій енергії. Усі відходи купують за прозорими тендерними процедурами.

“Зараз додалося роботи з медичними відходами через пандемію. За день, коли працюють із коронавірусними відходами, мої робітники отримують подвійну платню. Впливає людський фактор — треба мотивувати людей працювати з тим, чого вони бояться,” - пояснює Віктор Вудмаска.

Цікаво, що підприємець на Закарпатті не має конкурентів: ніхто не хоче цим займатися.

“Чому — про це треба питати у бізнесменів, які вкладають гроші у ресторани чи гаражі з фурами, а не у таке обладнання. Щодо мене, то я цим живу. У мене так склалося, що довго працював у сфері екології, у мене є діти, я хочу тут жити і вболіваю за те, аби Закарпаття було чистим від сміття,” - каже Віктор Вудмаска.

Як зазначили в коментарі Укрінформу в Держекоінспекції України, на території країни наразі працює 61 підприємство, котре переробляє небезпечні відходи. Їхня діяльність постійно перевіряється на предмет дотримання високого температурного режиму, кількість викидів, наявність ліцензії та дозвільних документів тощо. Останнім часом ДЕІ зупинила роботу п'яти таких підприємств в Україні через виявлені порушення.