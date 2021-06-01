На Миколаївщині перекинувся позашляховик із підлітками, четверо постраждалих

На Миколаївщині у ДТП травмувалися четверо неповнолітніх, один із яких перебував за кермом позашляховика.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Національної поліції в Миколаївській області.

«31 травня приблизно о 16:00 на автодорозі Н-24 «Благовіщенське - Миколаїв» біля с. Новопетрівське Костянтинівської ОТГ 16-річний юнак, перебуваючи за кермом автомобіля BMW X5, не впорався із керуванням. У результаті авто з’їхало у кювет, зіткнулося з деревом та перекинулося. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та троє його пасажирів віком 15-16 років отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Ще одна 17-літня пасажирка від медичної допомоги відмовилась», - зазначають у поліції.

Подію кваліфіковано за ознаками ч. 1 ст. 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

Слідчі встановлюють усі обставини та причини ДТП.