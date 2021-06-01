На Миколаївщині перекинувся позашляховик із підлітками, четверо постраждалих

На Миколаївщині перекинувся позашляховик із підлітками, четверо постраждалих

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Укрінформ
На Миколаївщині у ДТП травмувалися четверо неповнолітніх, один із яких перебував за кермом позашляховика.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Національної поліції в Миколаївській області.

«31 травня приблизно о 16:00 на автодорозі Н-24 «Благовіщенське - Миколаїв» біля с. Новопетрівське Костянтинівської ОТГ 16-річний юнак, перебуваючи за кермом автомобіля BMW X5, не впорався із керуванням. У результаті авто з’їхало у кювет, зіткнулося з деревом та перекинулося. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та троє його пасажирів віком 15-16 років отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Ще одна 17-літня пасажирка від медичної допомоги відмовилась», - зазначають у поліції.

Подію кваліфіковано за ознаками ч. 1 ст. 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

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Слідчі встановлюють усі обставини та причини ДТП.

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