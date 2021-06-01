Зеленський цього тижня поїде на Хмельниччину

Президент Володимир Зеленський цього тижня може відвідати Хмельницьку область, де візьме участь у першому засіданні Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в інтерв’ю агентству «Інтерфакс Україна», передає Укрінформ.

«Наразі створюється Конгрес регіональних влад. Він розпочинає свою роботу цього тижня - у Хмельницькому із засідання Палати місцевих влад, де буде присутній Президент. Там же будуть обрані члени президії Конгресу», - зазначив він.

Водночас Тимошенко нагадав, що до президії Конгресу входитимуть по три представники з обох палат, міністри та керівництво ОП, включаючи Президента, а безпосередньо Конгрес складатиметься з двох палат. За його словами, перша палата — це місцева влада, голови ОТГ, райрад, друга - голови обладміністрацій та рад.

Крім того, він зауважив, що в Офісі Президента буде постійно діючий офіс Конгресу.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 25 лютого оголосив про створення Конгресу місцевих та регіональних влад в Україні.

4 березня глава держави затвердив Положення про Конгрес, згідно з яким він є консультативно-дорадчим органом, а серед основних його завдань - сприяння ефективному завершенню реформи місцевого самоврядування та налагодження ефективної взаємодії державних органів, моніторинг суспільно-політичних і соціально-економічних процесів, що відбуваються в державі на регіональному та місцевому рівнях.