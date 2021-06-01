На Луганщині завершують дорогу до прифронтового Золотого - фото

Відбулося укладання верхнього шару асфальтобетону на дорозі Р-66 Контрольно-пропускний пункт «Демино» – Луганськ поблизу Сєвєродонецького об'єднання «Азот» (кільцева розв’язка). Дорогу будують в рамках проєкту «Велике будівництво».

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Служби автомобільних доріг у Луганській області.

«Основні роботи на дорозі Р-66 Контрольно-пропускний пункт «Демино-Олександрівка» – Сватове – Лисичанськ – Луганськ були завершені та забезпечено безперешкодний проїзд. Загальна протяжність дороги від Сєвєродонецька до Золотого – 35,7 км. Дорога проходить через населені пункти – Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Гірське (Попаснянський район)», - ідеться в повідомленні.

На Луганщині завершують будівництво дороги від Сєвєродонецька до Золотого / Фото: Ukravtodor

Як повідомлялося, у 2020 році в рамках програми Президента України «Велике будівництво» на Луганщині було розпочато роботи за маршрутом «Сєвєродонецьк – Золоте» (дві ділянки автомобільних доріг Р-66 та Т-13-16 загальною протяжністю 44 кілометри).

Дорога Т-13-16 під’їзд до міста Первомайськ (протяжність ділянки ремонту 8,2 км) проходить через населений пункт Гірське, Золоте (Попаснянський район). Наразі тут тривають роботи з організації дорожнього руху.

У 2021 році проєкт «Велике будівництво» продовжується. Планується збільшити показники 2020 року щонайменше на 20 відсотків і відремонтувати в поточному році близько 250 км доріг. Таким чином, упродовж двох років (2020 та 2021 рр.) капітальним та поточним середнім ремонтом на Луганщині охоплено 400 км доріг, що складає третю частину доріг загального користування державного значення.