На Дніпропетровщині викрили прибічників «відновлення СРСР», які хотіли створити фейкові ради

СБУ припинала діяльність групи, яка хотіла заснувати фейкові «народні ради» та «силові структури» на Дніпропетровщині.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ, передає Укрінформ

За інформацією спецслужби, місцева жителька з «досвідом роботи» у процесах створення псевдовладних утворень залучила до участі в антидержавних заходах майже 100 осіб. Усе це - за координації російської ГО «Верховный Совет СССР».

Так звана «председатель Верховного Совета УССР» роздавала учасникам групи «справки о гражданстве СССР». Вона також проводила агітацію серед громадян із закликом взяти участь у «псевдовиборах» нових державних органів.

Оперативники спецслужби встановили, що у формуванні «силового блоку» фейкових органів Дніпропетровської області взяли участь члени незареєстрованого осередку російського «Международного союза советских офицеров».

СБУ зупинила спробу псевдовиборів на Дніпропетровщині / Фото: СБУ

Під час обшуків за місцями проживання організатора і активних учасників групи правоохоронці виявили: документацію фейкових «народних рад»; комп’ютерну техніку, яку зловмисники використовували для виготовлення так званих довідок про громадянство СРСР; списки учасників групи; листування з кураторами з РФ.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності причетних осіб.

Як повідомляв Укрінформ, на Запоріжжі СБУ викрила сепаратистів, які агітували за відродження СРСР. За даними досудового слідства, учасники групи входили до одного з проросійських радикальних рухів, який виступає за «відродження оновлених республік СРСР». За задумом замовників, фігуранти мали агітувати населення за повернення у «правове поле СРСР».