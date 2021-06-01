На Львівщині завершується ремонт мосту між Східницею та Уричем

На Львівщині у рамках програми Президента «Велике будівництво» завершують ремонт мосту між Східницею та Уричем на дорозі від Східниці до Верхнього Синьовидного.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький у Фейсбуці.

Він зазначив, що минулого року на дорозі Східниця – Верхнє Синьовидне, що з’єднує Дрогобицький та Сколівський райони, відремонтували 5 км автошляху. Ремонт мосту є продовженням проєкту відновлення маршруту, на що виділили 150 млн грн.

Проїжджа частина мосту має ширину 7 метрів. Сам міст дозволить напряму пересуватись між Східницею і Уричем та іншими населеними пунктами. Роботи виконує компанія «Онур». На мосту встигли змонтувати балки прогонових будов і встановили монолітну плиту. Зараз тут укладають асфальтне покриття.

Зазначається, що Східниця є національним бальнеологічним курортом, а біля села Урич розташоване скельне місто-фортеця Тустань та проходить щорічний фестиваль української середньовічної культури.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше координатор «Великого будівництва», заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів про створення маршруту «Мале карпатське коло». У рамках інфраструктурної програми Президента Володимира Зеленського гірськолижні курорти та туристичні атракції з’єднають якісними дорогами.