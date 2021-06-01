На Львівщині завершується ремонт мосту між Східницею та Уричем
Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький у Фейсбуці.
Він зазначив, що минулого року на дорозі Східниця – Верхнє Синьовидне, що з’єднує Дрогобицький та Сколівський райони, відремонтували 5 км автошляху. Ремонт мосту є продовженням проєкту відновлення маршруту, на що виділили 150 млн грн.
Проїжджа частина мосту має ширину 7 метрів. Сам міст дозволить напряму пересуватись між Східницею і Уричем та іншими населеними пунктами. Роботи виконує компанія «Онур». На мосту встигли змонтувати балки прогонових будов і встановили монолітну плиту. Зараз тут укладають асфальтне покриття.
Зазначається, що Східниця є національним бальнеологічним курортом, а біля села Урич розташоване скельне місто-фортеця Тустань та проходить щорічний фестиваль української середньовічної культури.
Як повідомляв Укрінформ, раніше координатор «Великого будівництва», заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів про створення маршруту «Мале карпатське коло». У рамках інфраструктурної програми Президента Володимира Зеленського гірськолижні курорти та туристичні атракції з’єднають якісними дорогами.