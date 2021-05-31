У Дніпрі викрили розповсюджувачів дитячої порнографії

Працівники поліції Дніпропетровської області викрили групу розповсюджувачів дитячої порнографії в інтернеті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МВС.

За даними правоохоронців, троє мешканців Дніпра, віком від 47 до 58 років, протягом 2020-2021 років через інтернет, з використанням файлообмінників, розповсюджували "фото та відео з елементами порнографічної продукції".

Під час обшуків за місцем мешкання чоловіків правоохоронці вилучили 36 жорстких дисків, системний блок, Wi-Fi-роутери, зовнішні жорсткі диски, флешнакопичувачі, оптичні диски, мобільний телефон та "предмет, схожий на пістолет”.

Усе це направлено на експертизу. За результатами дослідження буде вирішено питання щодо вручення чоловікам повідомлення про підозру.

Кримінальне ровадження відкрито за ч. 3 ст. 301-1 (одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження) ККУ. Тривають слідчі дії.