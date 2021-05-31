Десятки обшуків і 60 екіпажів поліції: на Закарпатті «взяли» розбійну банду

Поліція Київської області викрила на Закарпатті банду, учасники якої підозрюються у причетності до викрадення відомого мукачівського репера у 2020 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національна поліція.

Правоохоронці затримали 7 учасників злочинної групи, які підозрюються у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів на території Закарпатської області.

У Львові та Мукачеві правоохоронці провели 23 обшуки, задіяли 60 екіпажів поліції.

Учасники банди «спеціалізувалися» на розбоях, торгівлі зброєю, контрабанді, продажі наркотиків, а також викраденні людей.

Усі фігуранти - жителі Закарпаття віком від 25 до 46 років, володіють навичками бойових мистецтв. Поліція перевіряє їхню причетність до викрадення відомого мукачівського репера у вересні 2020 року, а також низки збройних сутичок.

Поліція викрила на Закарпатті банду, підозрювану у причетності до викрадення людей / Фото: Відділ комунікації поліції Київської області

29 травня у львівському аеропорту правоохоронці затримали 41-річного організатора групи. Встановлено, що чоловік раніше судимий за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Зловмисник прибув до Львова рейсом з Туреччини. Ще одного координатора банди правоохоронці затримали на кордоні з Польщею.

"Під час обшуків поліцейські вилучили понад 50 одиниць вогнепальної зброї, 15 одиниць автоматичної зброї, 2 помпові рушниці, 10 пістолетів системи ПМ, 5 пістолетів «Форт-17», 5 пістолетів ТТ, 6 гранат, понад 40 магазинів, набої, пристрої для безшумної стрільби. У зловмисників виявили цілий арсенал холодної зброї в кількості 100 штук, тепловізори, радіостанції, gps-трекери, спецодяг та бронежилети, які фігуранти використовували у своїй злочинній діяльності", - ідеться в повідомленні.

За місцем проживання зловмисників виявили також дорогоцінні швейцарські годинники, золоті прикраси, коштовності та валюту, здобуту злочинним шляхом. У них вилучили 6 транспортних засобів, у тому числі преміумкласу Mercedes та Audi, які використовувалися під час підготовки та безпосереднього вчинення злочинів. Крім того, поліція вилучила у злочинної групи 800 г наркотичних засобів.

Семеро осіб, у тому числі організатор, затримані у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігурантам повідомили про підозру за цілою низкою статей: створення злочинної організації, незаконне позбавлення волі, розбій, незаконне заволодіння транспортним засобом. (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України). Вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів.

За скоєне їм загрожує до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Також проводиться перевірка причетності фігурантів до вчинення аналогічних злочинів на території України.

Як повідомляв Укрінформ, 28 травня у Києві поліція провела спецоперацію зі звільнення викраденої жінки, яку зловмисники примушували віддати неіснуючий борг.