Крали паролі і продавали: на Харківщині судитимуть групу хакерів

У Харківській області за викрадення даних інтернет-користувачів судитимуть групу хакерів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Департамент кіберполіції України.

"Використовуючи шкідливе програмне забезпечення, хакери викрадали логіни та паролі до систем інтернет-банкінгу, соцмереж, електронних скриньок. База фігурантів налічувала понад 100 мільйонів дискредитованих облікових записів користувачів з усього світу", - ідеться в повідомленні.

Кримінальне правопорушення правоохоронці викрили у жовтні 2020 року.

Створив злочинну організацію 27-річний харків’янин, а також залучив до діяльності чотирьох однолітків. Хакери застосовували шкідливе програмне забезпечення для отримання логінів і паролів до онлайн-сервісів громадян, що зберігались у персональних комп’ютерах.

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Потім зловмисники формували викрадені дані у бази та продавали іншим хакерам, які виводили гроші з електронних гаманців, ігрових акаунтів та банкінгу зі спрощеним входом.

Зловмисникам повідомили про підозру за ч. 1, ч. 2 ст. 255 (Створення злочинної організації, керівництво такою організацією, а також участь у ній), ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, вчинене членами злочинної організації) Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт скеровано до суду. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як повідомляв Укрінформ, 28 квітня хакери зламали офіційні сайти кількох райдержадміністрацій і територіальних громад Київщини та розмістили на них неправдиву інформацію.