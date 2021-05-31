Смерть підлітка на спортмайданчику: одеська поліція відкрила справу

У Одесі поліція відкрили кримінальне провадження за фактом смерті 15-річного хлопця на одному зі спортмайданчиків.

Як передає Укрінформ, про це інформує Одеське районне управління поліції № 1.

“Трагедія сталась учора, 30 квітня, на одному зі спортивних майданчиків на проспекті Академіка Глушка. За словами очевидців, під час гри у баскетбол підліток упав і почав задихатися. Лікарі «швидкої», яких вони викликали, намагалися реанімувати хлопця, але безрезультатно. Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою “природна смерть”, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці поінформували, що тіло померлого направлено на судово-медичну експертизу для з’ясування остаточної причини смерті.

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Раніше депутат Одеської міськради від “Слуги народу” Олег Філімонов поінформував, що у неділю ввечері його онук Еван Григор помер просто під час гри у баскетбол. За інформацією депутата, юнаку мало виповнитися 16 років у серпні.