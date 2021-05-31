Мешканку Харківщини повернули з Білорусі після трансплантації

Мешканка Харківщини Анна Пушкеля, якій зробили трансплантацію у Білорусі, і яка не змогла після операції повернутися до України через закриття авіасполучення, повідомила, що вже знаходиться в рідній Балаклії.

Про це Анна написала в своєму Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Ця історія не могла скінчитися по іншому. <…> Я була терплячою та сильною. І заслужила на «величезну цукерку» від світу. Ця цукерка приїхала у вигляді реанімобіля. З України. І суперкоманди супроводу. 21 година у дорозі пролетіла з вами як мить», - написала Пушкеля.

Також вона подякувала усім, хто долучився до питання повернення її додому, а також всім, хто пропонував допомогу.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні 25 травня ухвалив рішення, що Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 00:00 год. 26 травня.

Згодом зі спільної заяви Міністерства закордонних справ України та Міністерства охорони здоров’я України стало відомо, що в Білорусі перебувають 26 українських громадян, які отримують медичну допомогу, зокрема у трансплантації органів, кісткового мозку, імунотерапії. Ще четверо українців поїхали в країну на обстеження.

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Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що не відкличе посла України у Республіці Білорусь Ігоря Кизима, оскільки той займається гуманітарними питаннями, зокрема, проблемами наших пацієнтів.

23 травня білоруська влада примусово посадила літак компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюсу під приводом можливого здійснення теракту на борту. Після посадки літака були заарештовані активіст та опозиційний журналіст, у минулому головний редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич та його супутниця Софія Сапега, які летіли в ньому.

У ЄС та США засудили примусову посадку у Мінську лайнера Ryanair та вимагають звільнити Протасевича.