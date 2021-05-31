Стало відомо, коли повноцінно запрацює аеропорт в Ужгороді

З 9 вересня 2021 року наберуть чинність зміни в аеронавігаційному просторі Словаччини, управління частиною якого буде делеговано Україні, що дозволить авіакомпаніям здійснювати посадку на летовищі Ужгорода за аеронавігаційними приладами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Зазначається, що український провайдер аеронавігаційних послуг Державне підприємство обслуговування повітряного руху (Украерорух) вперше пройшов сертифікацію за стандартами Європейського Союзу, в результаті чого отримав від Словацької сторони призначення як провайдера послуг, у визначеній частині повітряного простору іншої країни — Словацької Республіки — у межах виконання польотів до/з міжнародного аеропорту «Ужгород».

Відтак вже з 5 червня 2021 року вступає у дію угода між Кабінетом Міністрів Украйни та урядом Словацької Республіки про визначення умов використання визначеної частини повітряного простору Словацької̈ Республіки у зв’язку з наданням послуг з обслуговування повітряного руху призначеним українським провайдером аеронавігаційного обслуговування у міжнародному аеропорту «Ужгород». Також вже налагоджені технічні аспекти взаємодії між аеронавігаційними провайдерами договірних сторін.

Наразі розпочато фінальний етап підготовки до відновлення польотів за приладами на аеродромі. Триває активна робота Украероруху, Міністерства оборони Словацької Республіки та провайдера аеронавігаційних послуг Словаччини по реалізації заходів технічного характеру, що є умовами імплементації угоди.

Українська авіакомпанія Windrose («Роза вітрів») розпочне виконання регулярних рейсів на аеродром міста Ужгород з 1 червня. Проте до 9 вересня польоти будуть здійснюватися за правилами візуальних польотів.

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Як повідомлялося, міжнародний аеропорт «Ужгород» не працював з 2016 року, відтоді як закінчився термін міжурядової угоди України та Словаччини про спільний повітряний простір. Через розташування аеропорту при зльоті/посадці на летовищі «Ужгород» літаки зачіпають повітряний простір сусідньої країни.

У вересні 2020 року міністр інфраструктури України Владислав Криклій і міністр транспорту та будівництва Словацької Республіки Андрій Долежал підписали двосторонню міжурядову угоду про надання авіаційних експлуатаційних послуг українським постачальником цих послуг у певній частині повітряного простору Словаччини щодо аеропорту «Ужгород».