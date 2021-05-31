У Кривому Розі затримали чоловіка, який «замінував» ТЦ у день міста
Як передає Укрінформ, про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.
“Вранці 30 травня до поліції надійшло повідомлення про замінування торгового центру у Саксаганському районі м. Кривий Ріг. З будівлі правоохоронці евакуювали близько 1,5 тис. осіб. Вибухотехніки обстежили комплекс та не виявили жодних небезпечних предметів”, - ідеться в повідомленні.
Правоохоронці встановили чоловіка, який повідомив про замінування. Ним виявився 30-річний непрацюючий місцевий житель. У чоловіка вилучили сім-карту і телефон, з якого надійшло повідомлення про замінування. Як з’ясувалося, раніше від правопорушника надходили неправдиві виклики про різні події, за що його неодноразово притягували до адміністративної відповідальності.
Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.
Як повідомляв Укрінформ, 28 травня у Києві повідомили про підозру 37-річному киянину, який «замінував» Північний міст. За вчинене чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 6 років.