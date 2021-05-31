У Кривому Розі затримали чоловіка, який «замінував» ТЦ у день міста

Поліція Кривого Рогу затримала чоловіка, який здійснив неправдиве повідомлення про замінування торговельного центру.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

“Вранці 30 травня до поліції надійшло повідомлення про замінування торгового центру у Саксаганському районі м. Кривий Ріг. З будівлі правоохоронці евакуювали близько 1,5 тис. осіб. Вибухотехніки обстежили комплекс та не виявили жодних небезпечних предметів”, - ідеться в повідомленні.

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Правоохоронці встановили чоловіка, який повідомив про замінування. Ним виявився 30-річний непрацюючий місцевий житель. У чоловіка вилучили сім-карту і телефон, з якого надійшло повідомлення про замінування. Як з’ясувалося, раніше від правопорушника надходили неправдиві виклики про різні події, за що його неодноразово притягували до адміністративної відповідальності.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.

Як повідомляв Укрінформ, 28 травня у Києві повідомили про підозру 37-річному киянину, який «замінував» Північний міст. За вчинене чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 6 років.