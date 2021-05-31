У Бердянську на узбережжі врятували двох дітей

У Бердянську на узбережжі ледь не втопились двоє дітей. Реанімаційні дії тривали 20 хвилин.

Про це йдеться на сторінці обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"У м. Бердянськ на узбережжі ледь не втопились 2 дітей. На місці події працювала 1 фельдшерська та 1 педіатрична бригада. Завдяки злагодженій роботі бригади у складі лікаря-педіатра Сушко Наталії Іванівни, фельдшерів Шеховцева Антона та Іваненко Ірини, санітара Мелая Меркурія було врятоване життя 9-річної дівчинки", - йдеться у дописі.

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Загалом реанімаційні заходи тривали близько 20 хвилин і після відновлення основних показників, дівчинка була госпіталізована до лікарні. Інша постраждала після надання медичної допомоги також була госпіталізована до лікарні.