У одеського гумориста Олега Філімонова помер онук

У відомого гумориста і колишнього кандидата на пост міського голови Одеси від партії "Слуга народу" народного артиста України Олега Філімонова помер 15-річний онук.

Про це Філімонов повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Сьогодні (30 травня - ред.) о 19.10 помер мій онук Еван Григор. Грав у баскетбол на майданчику з друзями. Упав і помер", - написав артист.

За його словами, "швидка" намагалася реанімувати хлопця протягом 45 хвилин, але марно.

Філімонов додав, що в серпні його онукові виповнилося б 16 років.

Фото: Сегодня