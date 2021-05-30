На Хмельниччині попрощалися із загиблим під Новотошківським офіцером

У селищі Наркевичі на Хмельниччині попрощалися із військовослужбовцем 128-ї бригади Максимом Польовим, який загинув під Новотошківським.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Суспільне. Поділля.

«У селищі Наркевичі 30 травня попрощались із майором Максимом Польовим. Він був заступником командира батальйону 128-мої окремої гірсько-штурмової бригади», - йдеться у повідомленні.

Побратими загиблого розповіли, що Польовий пішов на фронт у 2014 році, пройшов Дебальцеве.

37-річного Максима Польового поховали на місцевому кладовищі.

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У загиблого залишилися два сини, одному з яких рік, а іншому – 11, та дружина.

Як повідомлялося, майор Максим Польовий загинув 27 травня від кулі ворожого снайпера під селищем Новотошківське на Луганщині.

Фото: Суспільне Поділля