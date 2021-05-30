На Черкащині знайшли 6-річного хлопчика, який зник у лісі

На Черкащині правоохоронці разом з місцевими жителями розшукали 6-річного хлопчика, який зник у лісі.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Дитина зникла ввечері. На пошуки хлопчика було залучено місцевих поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України. Вранці маленького Сашка знайшли. Він зляканий сидів біля болота, обіймаючи свого собаку", - йдеться у повідомленні.

У МВС розповіли, що 29 травня o 23:20 до Черкаського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що в лісі біля села Свидівок зник 6-річний хлопчик. Про його зникнення повідомили батьки, які з 20:00 години вечора намагалися самостійно знайти сина, проте пошуки були марними.

Поліцейських Черкаського районного управління, батальйону поліції особливого призначення, ювенальної превенції, сектору протидії домашнього насильства, кінологічної служби, а також військовослужбовців Національної гвардії України було піднято по тривозі.

За інформацією пресслужби, допомагали з пошуками хлопчика також інспектори роти з обслуговування водних об'єктів Управління патрульної поліції, які обстежували лісові хащі за допомогою тепловізорів.

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До пошуку хлопчика доєдналися і небайдужі черкащани.

Поліцейські з'ясували, що малий Сашко грався у дворі. Його улюблений пес вибіг на вулицю і хлопчик побіг за ним. Собака повів малого до лісу, а там обоє зникли.

Пошукові роботи тривали всю ніч.

Правоохоронці та небайдужі громадяни обстежили квадрат в районі 10-ти кілометрів. Перевіряли хащі та водно-болотні угіддя. Однак, пошуки ускладнювала темна пора та те, що через розлади аутистичного спектру дитина не відгукувалася.

Вранці 30 травня Сашка знайшли. На нього натрапили місцеві мешканці. Він зляканий сидів неподалік болота, обіймаючи свого вірного чотирилапого товариша та плакав, розповіли в МВС.

На щастя, з дитиною все було добре. Хлопчика доставили додому та передали рідним.