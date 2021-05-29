Сумчанин у коробках за спиною незаконно переносив з Росії військове обладнання

Прикордонники Сумського загону припинили незаконне переміщення з території РФ продукції військового призначення, що підлягає державному експортному контролю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МВС.

"Сумський прикордонний загін продовжує вживати системних заходів щодо протидії протиправній діяльності на державному кордоні. Так, учора, прикордонники Сумського загону припинили незаконне переміщення з території РФ продукції військового призначення, що підлягає державному експортному контролю", - йдеться в повідомленні.

Неподалік від кордону з Росією, в районі населеного пункту Пушкарне, прикордонний патруль виявив громадянина України з трьома коробками за спиною, який рухався від російсько-українського кордону.

Перевіривши ділянку кордону, прикордонники виявили ознаки порушення режиму державного кордону з території Росії в Україну, а також неподалік знайшли ще сім аналогічних коробок.

Оглянувши вміст усіх коробок, правоохоронці виявили в них велику кількість товарів військового призначення, які використовуються у військовій авіації та радіолокації.

Про припинене правопорушення прикордонники повідомили співробітників УСБУ в Сумській області. Наразі 48-річний чоловік, мешканець міста Суми, затриманий. За незаконне перетинання державного кордону України на нього складені адміністративні матеріали.