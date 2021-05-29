На Дніпропетровщині легковик «в лоб» зіткнувся з вантажівкою, четверо загиблих

На Дніпропетровщині під час лобового зіткнення легкового автомобіля та спеціалізованого вантажного самоскида загинуло 4 особи.

Як повідомляє ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, ДТП сталася опівночі 29-го травня на автошляху поблизу села Могилів Царичанського району, передає Укрінформ.

"По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що сталося лобове зіткнення двох автомобілів: легкового Toyota RAV4 та спеціалізованого вантажного самоскида Ford Cargo 4142D. Унаслідок ДТП загинуло чотири особи (водій та пасажири легковика): жінки 1992 та 1997 років народження та чоловіки 1961 та 1984 років народження", - йдеться в повідомленні.

Співробітники Служби порятунку за допомогою аварійно-рятувального обладнання вилучили тіла з пошкодженого автомобіля. Працівники поліції проводять слідчі дії щодо встановлення обставин НП.