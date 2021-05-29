На Хмельниччині у Національному природному парку «Мале Полісся» квітнуть рідкісні рослини, занесені до Червоної книги.

Як передає Укрінформ, про це нацпарк повідомляє у Фейсбуці.

«Після квітування підсніжника (Galanthus nivalis L.) на території НПП «Мале Полісся» в останню декаду весни починається період квітування рідкісних рослин: цибулі ведмежої (Allium ursinum L.), півників сибірських (Iris sibirica L.), пальчатокорінника плямистого (Dactylorhiza maculata L.)», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що причиною занесення цих видів до Червоної книги є скорочення природних умов зростання для них, скошування або масове зривання на букети та для приготування їжі (у випадку черемші – цибулі ведмежої), заростання луків, рекреаційне навантаження.

У нацпарку нагадують, що самовільне збирання і придбання таких рослин карається штрафами.

У нацпарку «Мале Полісся» квітнуть рідкісні червонокнижні рослини // Фото: Олександр Мнюх, Facebook

Національний природний парк «Мале Полісся» розташований на площі 8762,7 га. На його території росте 17 видів рослин, занесених до Червоної книги України та 36 видів, що охороняються у Хмельницькій області. У «Малому Поліссі» зустрічаються 15 видів тварин з Європейського Червоного списку, 123 види – з Додатку ІІ Бернської конвенції, 53 види, які занесені до Червоної книги України, 84 види, включені до переліку видів тварин, які охороняються у Хмельницькій області. На території парку розташована комплексна пам’ятка природи загальнодержавного значення «Озеро Святе».