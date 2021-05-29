Румунія передала Буковині для боротьби із COVID-19 40 тонн гуманітарного вантажу

Із Румунії до Чернівецької області передали 40 тонн гуманітарного вантажу вартістю понад 1,2 мільйона євро для допомоги у боротьбі із коронавірусом.

Про це повідомляють у пресслужбі Чернівецької ОДА, передає Укрінформ.

"40 тонн гуманітарного вантажу, який допоможе у боротьбі з епідемією COVID-19, передала Чернівецькій області Румунія. Ідеться про засоби захисту для медичного персоналу – маски, костюми, щитки, а також дезінфекційні засоби. Загальна вартість допомоги – 1 мільйон 244 тисячі євро", - йдеться у повідомленні.

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Супроводжували вантаж до Чернівців румунські високопосадовці та дипломати. Зокрема, державний секретар Міністерства закордонних справ Румунії Дануц Себастьян Некулеєску зазначив, що пандемія коронавірусу – це спільний світовий виклик, який не має географічних обмежень.

"Тому найкращий спосіб розв'язувати ці проблеми й повернутися до нормального життя – спільна праця і допомога", – сказав він.

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Водночас заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар підкреслив, що ця допомога – дуже серйозний знак солідарності країни, яка є не тільки нашим сусідом, а й важливим членом Європейського Союзу та НАТО.

Буковинські чиновники подякували представникам румунської сторони за таку допомогу.

Як повідомлялося, станом на 28 травня у Чернівецькій області зафіксували 79 119 випадків інфікування COVID-19. Із них 76 023 пацієнти одужали, 1 762 людини померли.

В Україні загалом підтверджено 2 196 673 випадки коронавірусу, з них за останню добу – 3 306.