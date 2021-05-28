Запорізька область отримала 26 «швидких»

Запорізька область отримала від Міністерства охорони здоров’я 26 автомобілів швидкої допомоги. До кінця року планується придбання ще понад 40 одиниць техніки.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив директор обласного Центру екстреної медичної допомоги Костянтин Малашенко.

“Ми плануємо в цьому році придбати 43 автомобілі, 26 наразі отримали. Тобто близько 70 авто на цей рік міняємо. Це половина всього парку, що маємо. Такого ніколи раніше не було за всю історію нашого центру та історію країни, щоб одномоментно таку кількість транспорту замінювали. Ми не проїли гроші “ковідного” фонду, а зберегли їх і придбали автомобілі. Це не заборонено”, - сказав Малашенко.

Запорізькі медики отримали від МОЗ 26 сучасних автомобілів швидкої допомоги / Фото: Дмитро Смольєнко. Укрінформ

Сьогодні область отримала автомобілі двох типів на базі Citroen Jumper та на базі Renault Master. Їхня загальна вартість складає 50,2 мільйона гривень.

В першу чергу автомобілі будуть передані в райони, де з 1 червня стартує курортний сезон - це Бердянск, Якимівка, Кирилівка, Приазов’є. Наразі відомо, що близько 11 одиниць техніки залишиться в обласному центрі. Також частину отриманих автомобілів “швидкої” рівномірно розподілять між районами області.

Нові “швидкі” обладнані сучасною медичною апаратурою відповідно до європейських стандартів: дефібрилятор, електрокардіограф (з функцією передачі сигналу на відстань), апарат для кисневої підтримки, апарат для дозованої подачі лікарських засобів тощо.