Хмельниччина отримала майже 600 кисневих концентраторів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Хмельницька ОДА.
«На обласну базу спецмедпостачання прибула чергова партія кисневих концентраторів, що закуплені за кошти субвенції з державного бюджету для медичних закладів первинної ланки, тобто центрів ПМСД (первинної медико-санітарної допомоги – ред.) та амбулаторій сімейної медицини», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що область отримала 569 кисневих концентраторів, на придбання яких спрямовано 22 млн грн.
Першу партію обладнання уже розподілили між закладами Хмельницького та області. Концентратори з другої партії вже розпочали відвантажувати відповідно до розподілу.
За словами голови Хмельницької ОДА Сергія Гамалія, завдяки цим концентраторам пацієнти, що лікуються амбулаторно від COVID-19 чи проходять вдома реабілітацію після хвороби, зможуть отримати необхідну кисневу підтримку. Рішення про надання концентратора у тимчасове користування прийматиме сімейний лікар і користування ним буде безкоштовним.
Фото: Хмельницька ОДА