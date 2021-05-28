Хмельниччина отримала майже 600 кисневих концентраторів

Хмельниччина отримала 596 кисневих концентраторів, які розподілять між медичними закладами первинної ланки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Хмельницька ОДА.

«На обласну базу спецмедпостачання прибула чергова партія кисневих концентраторів, що закуплені за кошти субвенції з державного бюджету для медичних закладів первинної ланки, тобто центрів ПМСД (первинної медико-санітарної допомоги – ред.) та амбулаторій сімейної медицини», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що область отримала 569 кисневих концентраторів, на придбання яких спрямовано 22 млн грн.

Першу партію обладнання уже розподілили між закладами Хмельницького та області. Концентратори з другої партії вже розпочали відвантажувати відповідно до розподілу.

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За словами голови Хмельницької ОДА Сергія Гамалія, завдяки цим концентраторам пацієнти, що лікуються амбулаторно від COVID-19 чи проходять вдома реабілітацію після хвороби, зможуть отримати необхідну кисневу підтримку. Рішення про надання концентратора у тимчасове користування прийматиме сімейний лікар і користування ним буде безкоштовним.

Фото: Хмельницька ОДА