У Вінниці просять уряд пролонгувати державну програму «Питна вода України»

Депутати Вінницької обласної ради просять уряд продовжити дію державної програми «Питна вода України» до 2026 року з фінансуванням не менше 400 млн грн.

Про це йдеться в ухваленому в п’ятницю сесією облради зверненні, яке має у своєму розпорядженні Укрінформ.

«Зважаючи на існуючу гостру проблематику із забезпеченням населення на території області питною водою, депутати Вінницької обласної Ради звертаються до Вас з проханням невідкладно ініціювати продовження терміну виконання Державної програми «Питна вода України» до 2026 року, доручити виконавчим органам влади розробити та затвердити стратегічні нормативно-правові документи у сфері питного водопостачання, передбачити відповідні видатки з державного бюджету на 2021 рік на фінансування Програми в обсязі не менше 400 млн грн на співфінансування місцевих проектів з забезпечення населення питною водою шляхом будівництва або реконструкції мереж централізованого водопостачання та водовідведення, а також інших заходів», - йдеться у документі.

У зверненні зазначається, що до кінця 2020 року на державному рівні діяв Закон України «Про Загальнодержавну цільову програму «Питна вода України» на 2011-2020 роки». Згідно з прогнозними обсягами фінансування Програми, за 10 років планувалось залучити на її виконання з державного бюджету З млрд грн. Через недостатній рівень фінансування не було досягнуто кардинального покращення технічного та фінансово-економічного стану підприємств питного водопостачання та централізованого водовідведення, а відповідно і якості послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

Програму виконано лише на 13,2%.

На поточний рік з державного бюджету не передбачені видатки на реалізацію проектів у сфері питного водопостачання населення.

Своє звернення депутати облради аргументують тим, що на території Вінницької області протягом останніх кількох років спостерігаються систематичні процеси скорочення поверхневих стоків малих та середніх річок, зниження інфільтраційного живлення ґрунтових підземних вод та як наслідок, зменшення або, в багатьох випадках, зникнення запасів води в колодязях, особливо в сільській місцевості.