Труханов назвав digital-проєкт ключовим для Одеси

Серед 12 пріоритетних напрямків, за якими працювала у 2020 році міська рада Одеси, ключовим був digital-проєкт "15-35" для взаємодії органів влади з громадянами і депутатський вебпортал.

Про це сказав 27 травня міський голова Геннадій Труханов, звітуючи перед територіальною громадою про свою роботу в 2020 році, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Через вебпортал "15-35" торік близько 150 тисяч одеситів отримали необхідні консультації від керівників та фахівців органів міської влади, ще 60 тисяч жителів міста записались на прийом з актуальних проблем, 2216 родин звернулись за комплексною послугою з допомогою «е-Малятка» й отримали понад 10 тисяч послуг", - заявив Труханов.

Ще одним ключовим пріоритетом він назвав організацію протидії коронавірусу, яка, на його думку, була досить успішною. За словами міського голови, міська влада забезпечила відкриття відділень і прийом хворих з коронавірусом у семи медзакладах. Додатково розгорнуто 1333 ліжка для лікування таких пацієнтів. З міського бюджету витрачено 42,5 млн грн на доплати медпрацівникам, значні кошти спрямовано на ремонти і дооснащення закладів та гаряче харчування - загалом у сферу охорони здоров'я асигновано 0,5 млрд грн.

Міський голова Одеси зазначив, що серед його пріоритетів були також ремонт і реконструкція освітньо-виховних закладів, на що витрачено понад 190 млн грн. На розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури асигновано 780 млн грн, значні кошти вкладено у реконструкцію тепломереж, модернізацію вуличного освітлення, об'єктів житлово-комунального господарства тощо.

Щодо невирішених проблем, то Труханов пообіцяв одеситам зосередити увагу в поточному році на завершенні будівництва і введенні в експлуатацію системи водовідведення, зокрема станції біоочищення "Північна", пускових об'єктів аеропорту та об'єктів для запобігання руйнування дамби Хаджибеївського лиману, вирішення проблеми з місцями у дитсадках тощо.

Торік міський голова Одеси звітував про свою роботу у 2019 році непублічно через карантинні заходи.