Шмигаль оглянув будівництво об'їзної дороги Дніпра

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оглянув будівництво Південного обходу Дніпра, яке триває за програмою Президента "Велике будівництво".

Як передає Укрінформ, про це інформує Урядовий портал.

Зазначається, що Шмигаль у межах робочої поїздки в Дніпропетровську область ознайомився з перебігом будівництва ділянки дороги Південного обходу міста Дніпро. Реалізація проєкту відбувається в межах програми Президента України Володимира Зеленського. Ділянка має стати частиною автошляху М-30 Стрий — Ізварине, яка з’єднає захід і схід України.

«Дніпро є одним з небагатьох великих міст України, у якого досі відсутня об’їзна автомобільна дорога. Через Дніпро проходить сім загальнонаціональних трас, що створює значне навантаження на транспортну систему міста й суттєво шкодить екології», — зауважив Прем’єр-міністр.

Він підкреслив, що введення в експлуатацію Південного обходу покращить екологічну та логістичну ситуацію в місті, і кількість шкідливих викидів у повітря, за очікуваннями, зменшиться на 35-40%, а кількість аварійних ситуацій - удвічі.

"Крім того, обхід дозволить значно покращити якість транспортних перевезень і позитивно вплине на розвиток логістичної системи країни", - додав глава уряду.

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Будівництво другої черги Південного обходу міста Дніпро дасть змогу збільшити пропускну спроможність доріг, вивести за межі міста значну частину транзитних транспортних потоків, а також сприятиме підвищенню безпеки руху та покращенню екологічної ситуації.

Як повідомляв Укрінформ, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко заявив, що до Дня Незалежності України буде завершене будівництво Південного обходу Дніпра.