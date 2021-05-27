У лікарні Ужгорода відкрили відділення екстреної меддопомоги

В Ужгородській міській центральній клінічній лікарні відкрили відділення екстреної медичної допомоги.

Про це повідомляється на сторінці міськради у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зазначив головний лікар Ужгородської міської клінічної лікарні Іван Курах, капітальний ремонт із переплануванням приймального відділення під відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги розпочали у серпні 2020 року. Вартість робіт становила 14 млн 658,8 тис. гривень (із державного бюджету виділено 8 млн грн, решта - з міського).

За його словами, оновлені приміщення оснащені сучасною медичною технікою.

«Ремонтні роботи завершили у квітні, протягом місяця встановлювали та налаштовували обладнання, завозили нові меблі. За кошти державного бюджету, а це близько 26 млн грн, у нове відділення придбали високотехнологічне обладнання: комп’ютерний томограф, рентгенологічний апарат, апарат ультразвукової діагностики, встановили кисневий генератор. У цьому році лікарня ще має отримати магнітно-резонансний томограф та ангіограф», - зазначив головний лікар.

Він додав, що коштом лікарні для відділення закупили столи, шафи, стільці, кушетки, каталки тощо.

У міськлікарні Ужгорода відкрили відділення екстреної меддопомоги / Фото: Ужгородська міська рада

Міський голова Ужгорода Богдан Андріїв також наголосив, що Ужгородська міська центральна клінічна лікарня визначена опорною. Вона цілодобово надає невідкладну медичну допомогу. У разі ДТП, травм або гострих станів “швидка” доправляє сюди пацієнтів також з Ужгородщини, Перечинщини та Великоберезнянщини.