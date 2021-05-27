У Харкові запрацював велопатруль
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Укрінформ
У Харкові цього сезону запрацював велопатруль.
Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ у Фейсбуці.
«Харків — ще одне місто, де цього сезону запрацював велопатруль. Поліцейські на велосипедах патрулюватимуть у парках, скверах, зонах відпочинку та пішохідних зонах», - йдеться у повідомленні.
Ці велопатрулі проводитимуть превентивну роботу з громадянами, виявлятимуть порушення правил дорожнього руху та громадської безпеки.
Як повідомлялося, 23 травня велопатрульні у Львові відкрили свій 4 сезон.
Фото: mvs.gov.ua