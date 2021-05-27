На сході України хочуть створити ВЕЗ - у Раді планують законопроєкт

Голова фракції “Слуга народу” у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив про плани розробити законопроєкти про створення вільної економічної зони на контрольованих Україною територіях Донецької та Луганської областей.

Про це він повідомив під час виступу на форумі UkraineInvest Talks у Дніпрі, передає кореспондент Укрінформу.

“У планах також — розробляються законопроєкти про створення вільної економічної зони на контрольованих нами територіях Донецької та Луганської областей, де буде теж багато заохочувальних механізмів”, - зазначив Арахамія.

Як повідомлялося, раніше Президент Володимир Зеленський зазначав, що можливість запровадження вільної економічної зони не стосується тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.