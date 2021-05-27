Шмигаль ознайомився з будівництвом басейну спорткомплексу «Слобожанський»

Шмигаль ознайомився з будівництвом басейну спорткомплексу «Слобожанський»

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Укрінформ
Будівництво басейну спортивного комплексу «Слобожанський» на Дніпропетровщині є прикладом успішного розвитку громадами спортивної інфраструктури.

Про це сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час ознайомлення з перебігом будівництва, повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал

«Важливо, що громада розвивається. У спортивному комплексі «Слобожанський» проводять змагання команди найвищих українських змагань. Поряд з цим об’єктом почалося будівництво ще одного — для ігрових видів спорту. Це гарний приклад успішності реформи децентралізації», — зазначив глава уряду.

Як зазначається, спортивний комплекс «Слобожанський» є багатофункціональним й має можливість одночасно надавати послуги сотням відвідувачів з десятків видів спорту. Комплекс також надає послуги фізкультурно-оздоровчого призначення та у спорті вищих досягнень.

«До кінця року має завершитися друга черга будівництва спортивного комплексу — нового й сучасного басейну. Це допоможе залучити до занять водними видами спорту велику кількість людей, оскільки це буде єдиний басейн у лівобережних районах міста Дніпро та сусідніх громадах Дніпровського району», — сказав Шмигаль.

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Він додав, що плавальний басейн також зможе використовуватися для реабілітації осіб з інвалідністю, зокрема дітей.

Шмигаль ознайомився з будівництвом басейну спорткомплексу «Слобожанський» / Фото: Урядовий портал

Будівництво басейну в Слобожанській об’єднаній територіальній громаді охопить інтереси понад 300 тисяч мешканців Дніпропетровської області. Проєкт реалізується спільним коштом Державного фонду регіонального розвитку, обласного й місцевого бюджету.

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Як повідомляє Укрінформ, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 27 травня перебуває з робочою поїздкою у Дніпропетровській області. Разом із ним регіон відвідують міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов та заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

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