Міськрада Харкова оскаржить рішення про скасування регіонального статусу російської мови

Харківська міська рада подасть апеляцію на рішення Харківського окружного адміністративного суду про скасування регіональної мови у місті.

Як передає Укрінформ, про це сказав секретар Харківської міської ради Ігоря Терехов, повідомляє пресслужба міськради.

«Ми визнаємо українську мову державною, проводимо засідання виконкомів і сесії українською мовою. Але майже 80% харків'ян говорять російською, і їхнє право спілкуватися тією мовою, якою їм зручно», - заявив Терехов.

За його словами, юристи вже готують апеляційну скаргу.

Як повідомляв Укрінформ, Харківський окружний адміністративний суд 18 травня скасував рішення міськради від 20 серпня 2012 року, яким російській мові надано статус регіональної. У рішенні суду, зокрема, зазначається, що міська рада прийняла рішення «Про реалізацію положень Закону України «Про засади державної мовної політики» у місті Харкові», відповідно до якого встановлено, що регіональною мовою в місті є російська, проте 28 лютого 2018 р. Конституційний Суд України визнав зазначений закон таким, що не відповідає Конституції. Тому рішення міської ради визнане «протиправним та нечинним».

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Рішення про запровадження російської мови як регіональної прийняли на сесії міськради 20 серпня 2012 року. Депутати ухвалили, що російська буде використовуватися як друга мова в діловодстві органів місцевого самоврядування, у найменуваннях установ, написах на печатках, офіційних бланках, бланках для голосування і в ряді інших випадків.

У травні поточного року уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь прийняв рішення про контроль за застосуванням мови у Харківській облдержадміністрації та Харківській міській раді через численні порушення з боку депутатів і чиновників, зокрема, через виступи російською мовою на сесіях.