НСЗУ не ліцензувала лікарні Укрзалізниці, які приймали COVID-хворих - Харківська ОДА

Національна служба здоров’я не ліцензувала лікарні Укрзалізниці, які приймали хворих на COVID-19, у тому числі два заклади в Харкові, що повністю відповідають умовам контрактування.

Про це на брифінгу 25 травня повідомив заступник голови Харківської ОДА Михайло Черняк, передає кореспондент Укрінформу.

«Є проблемні питання, пов’язані саме з тим, що ці лікарні не мають статусу юридичної особи, тобто вони напряму не законтрактовані НСЗУ, а законтрактована медична служба Укрзалізниці. І там, де є невідповідність до вимог НСЗУ, а це лікарні не харківські, і виникли питання, тому ведеться робота. Вчора це обговорювалося. І ті лікарні, які відповідають вимогам, а харківські лікарні фактично відповідають критеріям на 100%, будуть законтрактовані. Кампанія з контрактування ще триває», - сказав Черняк.

Він додав, що наразі керівниками Нацслужби здоров’я та Укрзалізниці вирішується питання повернення перерахованих раніше коштів від НСЗУ у повному чи частковому обсязі. «Ведеться діалог між керівними структурами. Ми чекаємо на рішення», - зазначив заступник голови ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці листопада 2020 року залізничні лікарні в Харкові почали прийом хворих на COVID-19. За тодішніми даними Харківської облради, в закладах було 12 кисневих точок у реанімації. Також їм передали 50 концентраторів.

25 листопада тодішній заступник голови ОДА Тарас Пастух, коментуючи ситуацію, зазначив, що Укрзалізниця обіцяла профінансувати прокладання кисневих трас у закладах, однак коштів не надала, тому в заклади направили резерв кисневих концентраторів, сформований в області.

30 березня пресслужба УЗ заявила, що через дії керівництва її служби безпеки, які впродовж 4 місяців не могли надати свого кандидата до тендерного комітету філії «Центр охорони здоров’я», було зірвано 35 тендерів. Замість запланованих 170 млн грн на закупівлю матеріально-технічних ресурсів на філію було спрямовано лише 11 млн грн, або 114 тис. грн на місяць на кожну відомчу лікарню. При цьому тільки потреба у фінансуванні закупівлі засобів індивідуального захисту для медиків, які працюють із ковід-пацієнтами, в 5 разів більша. В АТ запевнили, що наразі оперативно вирішуються питання забезпечення відомчих лікарень засобами для лікування хворих на COVID-19.

17 травня Харківська ОДА повідомила, що у Харківській клінічній лікарні на залізничному транспорті №1 запустили в роботу кисневу бочку і під’єднали до потокового кисню 100 ліжок для хворих на COVID-19. Кисневу ємність обласний департамент охорони здоров’я надав у користування, а кисневі траси облаштували за кошти благодійників. Раніше обласна влада та волонтери неодноразово допомагали відомчим лікарням – передавала медикаменти та засоби захисту.