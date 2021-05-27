В усіх амбулаторіях Полтавщини запровадили телемедицину

В усіх амбулаторіях Полтавщини запровадили телемедичні послуги.

Про це повідомив у Телеграмі голова Полтавської обласної держадміністрації Олег Синєгубов, повідомляє Укрінформ.

"Відтепер жителям віддалених сіл не треба їхати до Полтави, щоб отримати консультацію провідних медиків області. Пацієнт і сімейний лікар зможуть це зробити дистанційно, навіть удома. Сьогодні на практиці побачили, як функціонує телемедицина в Центрі ПМСД у Решетилівці. Це сучасно, швидко, комфортно й точно", - написав очільник ОДА.

За його словами, за допомогою телемедичного обладнання можна виміряти сатурацію крові, артеріальний тиск, температуру, пульс та онлайн передати всю інформацію фаховим лікарям для консультації: терапевту, пульмонологу чи дерматологу з обласних лікарень.

Загалом на Полтавщині 303 сімейні лікарі з 27 центрів первинної медико-санітарної допомоги пройшли навчання і використовують телемедицину. Для цього було закуплено і передано до ЦПМСД та амбулаторій 339 комплектів обладнання. Кожен комплект – це валіза з планшетом, спірографом, монітором життєво важливих показників, дерматоскопом і вебкамерою.

Фото: Олег Синєгубов / Телеграм