У Кривому Розі сапери підірвали коробку з написом «бомба»

Поліцейські Кривого Рогу на Дніпропетровщині знешкодили підозрілий предмет на залізничних коліях.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у Національній поліції.

"Вибухотехніки, які отримали повідомлення про залишений на колії невідомий пристрій, одразу прибули на місце. Після ретельного огляду було прийняте рішення про його знищення. Затримки руху потягів при цьому не було", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що коробку з написом «бомба» та примотаним мобільним телефоном виявили перехожі 26 травня близько 12:00 біля станції «Інгулець».

На місце події відразу виїхали представники вибухотехнічної служби, слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські.

"Після ретельного огляду невідомого предмета вибухотехніки прийняли рішення про його знешкодження. У результаті вибухом направленої дії правоохоронці знищили підозрілий пристрій", - підкреслили в Нацполіції.

Наразі проведено огляд місця події. Поліцейські відпрацьовують камери відеонагляду та встановлюють всі обставини. Вирішується питання щодо правової кваліфікації та відкриття кримінального провадження.

Як повідомляв Укрінформ, 25 травня поліція Києва знешкодила підозрілий предмет поблизу магазину на вулиці Саксаганського.