Стартував капремонт дороги від Запорізької області до Маріуполя

На Донеччині за президентською програмою «Велике будівництво» стартував капітальний ремонт дороги від межі Запорізької області до Маріуполя.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Донецької облдержадміністрації.

«Стартував капітальний ремонт дороги М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ від межі Запорізької області до м. Маріуполь, який відбувається за президентською програмою «Велике будівництво», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що наразі розпочато роботи на ділянці біля селища Комишувате у Маріупольському районі Донеччини.

Планом «Укравтодору» передбачено оновити три ділянки автошляху від межі Запорізької області до міста Маріуполь загальною довжиною 31,6 км. Підрядною організацією виступає ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл».

На даний час дорожники працюють над фрезеруванням існуючого покриття. Довжина цієї ділянки ремонту – 15,6 км.

У межах капітального ремонту, зокрема заплановано відремонтувати 14 існуючих водопропускних труб. На кінці ділянки біля смт Мангуш запроєктовано влаштування транспортної розв’язки кільцевого типу, облаштування двох автобусних зупинок за межами населеного пункту.

Для забезпечення необхідного рівня комфорту та безпеки населення від впливу кліматичних коливань проєктом передбачено влаштування нового автопавільйона та ремонт існуючого. Крім того, передбачено влаштування тротуарів з асфальтобетону покриттям та пониженням бортовим каменем для маломобільних груп населення.

Як повідомлялося, у березні 2021 року заступник керівника Офісу Президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко назвав розбудову мережі місцевих доріг одним із пріоритетів програми на нинішній рік. За його словами, цьогоріч в Україні планується оновити не менше 2 000 км доріг місцевого значення.