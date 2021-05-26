У Львові через «мінування» ТРЦ евакуювали 3000 людей

Львівська поліція перевіряла повідомлення про замінування ТРЦ Forum Lviv, через яке із будівлі довелось евакуювати три тисячі осіб.

Про це у Фейсбуці повідомила поліція Львівської області та розмістила фото із ТРЦ, передає Укрінформ.

«Сьогодні, 26 травня, близько 13.20 до поліції надійшло повідомлення від адміністрації торгівельно-розважального центру, розташованого на вулиці Під Дубом у Львові, про те, що на електронну адресу закладу надійшла інформація про його замінування», - зазначається в повідомленні.

Правоохоронці поінформували, що обстежили приміщення та прилеглу територію, проводилась евакуація працівників та відвідувачів – усього було евакуйовано близько 3000 осіб. Жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Правоохоронці встановлюють особу зловмисника, який надав неправдиве повідомлення про замінування.

Фото: ГУ Нацполіції у Львівській області