У Львові через «мінування» ТРЦ евакуювали 3000 людей
Про це у Фейсбуці повідомила поліція Львівської області та розмістила фото із ТРЦ, передає Укрінформ.
«Сьогодні, 26 травня, близько 13.20 до поліції надійшло повідомлення від адміністрації торгівельно-розважального центру, розташованого на вулиці Під Дубом у Львові, про те, що на електронну адресу закладу надійшла інформація про його замінування», - зазначається в повідомленні.
Правоохоронці поінформували, що обстежили приміщення та прилеглу територію, проводилась евакуація працівників та відвідувачів – усього було евакуйовано близько 3000 осіб. Жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Правоохоронці встановлюють особу зловмисника, який надав неправдиве повідомлення про замінування.
Фото: ГУ Нацполіції у Львівській області