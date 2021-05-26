У Каневі повністю оновили приймальне відділення лікарні

У Канівській районній лікарні за програмою Президента Володимира Зеленського “Велике будівництво” відкрили оновлене приймальне відділення, яке зможе обслуговувати близько 50 тис. громадян.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Черкаській ОДА.

Зазначається, що у відділенні замінили всі внутрішні мережі, зробили ремонт, поставили нові меблі та завезли нову медичну техніку – апарат УЗД і томограф. Коштом місцевого бюджету докуповують й інше обладнання.

“Мені надзвичайно приємно, що сьогодні ми відкриваємо дійсно зразок того, якою у нас має бути медицина тут, в Україні і в Черкаській області. Усього в області було реалізовано 8 таких проєктів, та це лише початок”, - заявив очільник області Олександр Скічко.

Скічко уточнив, що, крім Канева, за програмою “Великого будівництва” відновлюють приймальні відділення у Черкаській обласній лікарні, ІІІ Черкаській міській лікарні, Смілянській та Уманській міських лікарнях, Звенигородській, Золотоніській та Корсунь-Шевченківській центральних районних лікарнях.

Так, напередодні оновлене відділення екстреної допомоги запрацювало у Смілі; на ремонт і облаштування відділення спрямували понад 7,6 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, заступник керівника Офісу Президента, координатор програми “Велике будівництво” Кирило Тимошенко заявив, що у 2021 році по всій Україні планують створити 177 сучасних приймальних відділень лікарень.