Комфорт, безпека, екологія: громади трьох областей вчилися просторовому плануванню

Представники громад Дніпропетровської, Кіровоградської та Одеської областей взяли участь у семінарі за новою програмою «Кроки для спеціалістів 2021. Онлайн-версія», яку розробили у «U-LEAD з Європою».

Про це Укрінформу повідомили у Дніпропетровському регіональному офісі Програми «U-LEAD з Європою».

Зокрема зауважують, що семінар відбувся на тему «Концепція та принципи просторового планування» для відібраних громад, які пройшли конкурсний відбір для участі у програмі «Кроки для спеціалістів 2021. Онлайн-версія».

«Всього «U-LEAD з Європою» відібрано 225 громад по всій Україні для участі у навчальній програмі «Кроки для спеціалістів 2021. Онлайн-версія» з теми «Просторове планування та управління природними ресурсами», які працюватимуть паралельно у восьми групах. Від Дніпропетровської області участь у навчанні беруть 17 громад», - йдеться у повідомленні.

Як пояснила під час семінару радниця з регіонального розвитку Любіца Кошелюк, навчальна програма складається з 5 онлайн-семінарів, що триватимуть до 23 червня: «Концепція та принципи просторового планування», «Просторове планування в Україні», «Просторове планування в територіальній громаді», «Виклики просторового планування», «Земля та інші природні ресурси в територіальних громадах».

«Після проходження навчання учасникам буде запропоновано виконати домашнє завдання. За результатами надісланих заявок, відвідування семінарів та виконання завдань представники 48 громад з усієї України зможуть отримати підтримку Програми «U-LEAD з Європою» у підготовці завдання на розробку Комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади або у проведенні аудиту земельних ресурсів», - пояснила експерт.

Керівниця Дніпропетровського регіонального офісу Олена Тертишна зауважила, що під час участі у програмі громади дізнаються про елементи та основні виклики просторового планування, поглиблять знання щодо видів містобудівної документації в територіальній громаді та їх використання.

Під час семінару експерти Програми «U-LEAD з Європою» Олександр Гнітецький та Лідія Чижевська в інтерактивному режимі розповіли про концепцію сталого розвитку, місце просторового планування в сталому розвитку та його принципи, а також про вплив просторового планування на різні сфери життєдіяльності громади.

«Сьогодні у світі, і Україна не є винятком, є тренд на життя за містом, на життя на власній землі, і якість цього життя демонструє, що чим вона вища, то більша житлова площа потрібна для людини. Це варто враховувати при плануванні зон забудови у ваших громадах. Також зараз відбувається певний зсув цінностей у напрямку просторового планування: від цінностей свободи і рівності житла, що проголошували у радянські часи забудови, зараз ми переходимо до цінностей комфорту, безпеки і екології. І це теж не можна не враховувати під час вашої роботи», - порадив Гнітецький.

Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» спільно фінансується ЄС та його державами-членами Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією, Естонією та Словенією для підтримки України на її шляху до зміцнення місцевого самоврядування. U-LEAD сприяє прозорому, підзвітному та багаторівневому управлінню в Україні, яке відповідає потребам громадян та розширює можливості громад.