Алкоголю більше за норму у 16 разів: вінничанку, яка збила підлітка, взяли під варту
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області, передає Укрінформ.
"26 травня Вінницький міський суд ухвалив рішення взяти під варту на період досудового розслідування 43-річну вінничанку, яка, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, допустила наїзд на 13-річного підлітка", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за результатами судового розгляду слідчий суддя ухвалив застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів й визначив заставу у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 181 600 гривень.
Як повідомлялось, 24 травня після вчинення дорожньо-транспортної пригоди слідчі затримали жінку в процесуальному порядку та помістили її до ізолятора тимчасового тримання. За висновком експертизи – жінка перебувала за кермом в стані алкогольного сп’яніння. Рівень алкоголю у її організмі перевищував допустиму норму у 16 разів.
25 травня поліцейські оголосили їй про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) та скерували до суду клопотання про обрання їй на час досудового розслідування запобіжного заходу.
За вчинення такого злочину правопорушниці загрожує до 8 років позбавлення волі.
Постраждалого хлопчика прооперували. Він перебуває у важкому стані. У дитини відкрита черепно-мозкова травма, зафіксовано розрив головного мозку. На нього чекають іще кілька операцій.