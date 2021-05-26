Алкоголю більше за норму у 16 разів: вінничанку, яка збила підлітка, взяли під варту

Вінничанку, яка у стані сп’яніння, що в 16 разів перевищував норму, збила 13-річного хлопчика, узяли під варту.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області, передає Укрінформ.

"26 травня Вінницький міський суд ухвалив рішення взяти під варту на період досудового розслідування 43-річну вінничанку, яка, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, допустила наїзд на 13-річного підлітка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за результатами судового розгляду слідчий суддя ухвалив застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів й визначив заставу у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 181 600 гривень.

Як повідомлялось, 24 травня після вчинення дорожньо-транспортної пригоди слідчі затримали жінку в процесуальному порядку та помістили її до ізолятора тимчасового тримання. За висновком експертизи – жінка перебувала за кермом в стані алкогольного сп’яніння. Рівень алкоголю у її організмі перевищував допустиму норму у 16 разів.

25 травня поліцейські оголосили їй про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) та скерували до суду клопотання про обрання їй на час досудового розслідування запобіжного заходу.

За вчинення такого злочину правопорушниці загрожує до 8 років позбавлення волі.

Постраждалого хлопчика прооперували. Він перебуває у важкому стані. У дитини відкрита черепно-мозкова травма, зафіксовано розрив головного мозку. На нього чекають іще кілька операцій.