Роботи на мосту через канал Дніпро - Донбас виконали за 5 місяців - Укравтодор

На будівництві моста через канал Дніпро-Донбас на автошляху Н-31 виконано основні роботи. Залишилося влаштувати бар’єрне огородження та нанести розмітку.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) у Фейсбуці.

"5 місяців знадобилось мостовикам, щоб виконати основні роботи з будівництва моста через канал Дніпро – Донбас на магістралі Н-31. Нещодавно на ньому влаштували гідроізоляцію. Тепер штучна споруда – з двома шарами асфальтобетонного покриття", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що міст має три прогони по 33 м; довжина мосту становить 99,8 м, ширина – 27,14 м.

Крмі того, аналогічні роботи провели на новозбудованій транспортній розв'язці на перетині магістралі Н-31 з дорогою територіального значення Т -04-12 Кам'янське – Жемчужне (Царичанський район, Дніпропетровська область).

Обидві штучні споруди є складовими частинами автошляху Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка. Об’єкти почали зводити восени 2020 року, на них працюють 80 фахівців у режимі 24/7.

Як повідомлялось, за програмою Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» Укравтодор у 2021 році планує збудувати, реконструювати чи відремонтувати 150 мостів.