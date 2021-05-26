У Миколаєві затримали підозрюваного у вбивстві відомого історика
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Миколаївській області.
«25 травня у результаті низки слідчо-оперативних заходів правоохоронці затримали місцевого мешканця, причетного до вбивства миколаївця, що сталось 14 травня у обласному центрі. Ним виявився 29-річний мешканець Миколаєва», - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці з’ясували, що зловмисник познайомився із потерпілим в одній із соціальних мереж напередодні вбивства. А зустрівшись у його помешканні, завдав 67-річному миколаївцю чисельних ножових поранень в ході конфлікту на ґрунті раптово виниклих неприязних стосунків.
Під час санкціонованого обшуку у помешканні зловмисника поліцейські виявили речові докази, які будуть направлені на експертизу.
Наразі слідчі під процесуальним підтримки прокуратури вручили зловмиснику повідомлення про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 ККУ) та клопотатимуть у суді про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років.
Як повідомляв Укрінформ, у Миколаєві знайшли мертвим з ознаками насильницької смерті відомого науковця, кандидата історичних наук, краєзнавця Володимира Щукіна. Він був викладачем Національного університету імені Сухомлинського, завідував кафедрою в Миколаївському інституті права Одеської національної юридичної академії, був автором цілої низки книг та наукових праць.