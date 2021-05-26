У шпиталі Святогірська завершують зведення реабілітаційного корпусу

На Донеччині за президентською програмою «Велике будівництво» у госпіталі Святогірська завершують зведення корпусу відділення фізичної та реабілітаційної медицини для ветеранів АТО/ООС.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Донецькій облдержадміністрації.

«Завершується будівництво корпусу відділення фізичної та реабілітаційної медицини на території КНП «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська», яке відбувається у рамках президентського проєкту «Велике будівництво», - йдеться у повідомленні.

За словами директора департаменту охорони здоров’я ОДА Володимира Колесника, актуальним і одним із пріоритетних напрямків діяльності медичних працівників залишаються медична, фізична та психологічна реабілітація учасників АТО/ООС. Тому що для повного відновлення та повернення учасників бойових дій до повноцінного громадського життя потрібна професійна допомога реабілітологів, масажистів та психоаналітиків.

Відділення фізичної та медичної реабілітації будується з метою комплексного надання послуг із реабілітації за кошти обласного бюджету.

В ОДА нагадали, що у 2020 році, відповідно до проєкту, для відділення фізичної та реабілітаційної медицини було проведено закупівлю медичного та технологічного обладнання на загальну суму 34,2 млн грн.

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Як повідомлялося, у Донецькій області в 2021 році заплановано реалізовувати 34 проєкти в межах президентської програми «Велике будівництво»; 29 з цих проєктів мають соціальну спрямованість (школи, дитсадки, медичні заклади, спортивні об’єкти), 5 – це проєкти економічного розвитку. Більшість із запланованого має бути завершено до кінця 2021 року (21 проєкт), решта – у 2022 році.